Колишній радник Порошенко став новим радником Зеленського

Президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади радника глави держави та знову призначив його на цю ж посаду.

Відповідні укази №№№547/2019 і №548/2019 від 23 июляопубликованы на офіційному сайті президента.

Фото: president.gov.ua

Як повідомлялося, Демченко обіймав посаду радника глави держави за Петра Порошенка з 2014 по 2019 рік, а до цього обіймав посаду першого заступника міністра закордонних справ України. Також Демченко одного разу представляв Україну на переговорах ТКГ в Мінську.

В 2018 році, коли другий президент України Леонід Кучма завершив роботу в якості представника України в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з Донбасу, він сказав, що Демченко може зайняти його місце, але тоді таке рішення прийнято не було.