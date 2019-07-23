Екс-«регіоналка» Повалій, яка втекла до Росії, анонсувала концерт у Києві

Таїсія Повалій планує дати сольний концерт у київському НПМ «Україна» 10 грудня.

Відповідна інформація розміщена на сайті національного квиткового оператора, повідомляє Еспресо.TV.

Концерт колишньої депутатки від «Партії регіонів», яка після Майдану втекла до Росії, відбудеться 10 грудня 2019 року у Національному палаці мистецтв «Україна».

Вартість квитків складає від 390 грн до 2990 грн.

Сама колишня регіоналка, яка з 2014-го не давала концертів в Україні, так коментує майбутнє шоу: «Запрошую вас, любі мої друзі, на свій ювілейний концерт! Це буде зустріч особлива, зустріч на якій я розповім, що відчувала, до чого йшла останні роки і що здобули!».

Таїсія Повалій 7 вересня 2014 року разом з групою депутатів «За мир та стабільність» відвідувала Держдуму Росії. Головне слідче управління МВС відкрило кримінальне провадження за статтею про посягання на територіальну цілісність України.