Тепер від Зеленського залежить саме існування України, — Швець Юрій

Перед командою президента України Володимира Зеленського варто епохальне завдання, від якої залежить саме існування України як незалежної держави: прибрати з політичної арени ту «еліту», яка управляла країною останні 28 років.

Друга проблема – це катастрофічна некомпетентність цієї «еліти» та її управлінського апарату. Ось куди не подивишся… На пост міністра оборони призначається мент з середнім ментовським освітою. І це в розпал бойових дій проти агресора. На посаду керівника СБУ – вчитель за освітою, який досвіду в розвідці і контррозвідці не має, а робота по лінії «захисту конституційного ладу» – це не плюс, а великий мінус. На посаду глави Мзс поставлений фізик-математик, ніби немає в Україні хороших дипломатів. І все це в час, коли вирішується питання про саме існування України. Я не люблю конспірологічних теорій, але об’єктивно все це сильно змахує на спецоперацію проти держави. І ось це все Зеленському потрібно викорінити.

Чи впорається він з цим завданням? Все залежить від того, кого він призначає на ключові посади. Я розумію бажання будь-якого президента мати на цих посадах близьких йому людей, але для цього є відповідна міжнародна практика. Є британська система, де міністри приходять і йдуть, як політичні призначенці, але в кожному відомстві є постійний секретар, який веде всю поточну роботу.

Сталін був параноїдальною особистістю, але навіть він, коли смажений півень клюнув, поставив на чолі армії професійних людей замість клоунів з пишними вусами і шаблею на боці.

Питання можна вирішити. Інша справа – чи хочуть в команді Зеленського це робити. Давайте будемо дивитися, кого він призначить на основні посади. Мені здається, що в деяких випадках порятунок можна шукати так, як наші розумні предки зробили: пішли до варягів і запросили їх, скажімо так, на адміністративне управління. Подивіться на Прибалтику. Вони менше перебували у складі СРСР, ніж Україна, і, тим не менш, взяли собі на керівні посади людей то в Штатах, чи в Канаді.

На деякі посади, щоб змусити їх працювати, як передбачено Конституцією, а не для особистого збагачення, однозначно потрібно запросити іноземців.

Коли-то на посаду генерального прокурора претендував американець, який працював у прокуратурі США. Але компрадорська бюрократія спустила цей конкурс на гальмах. А шкода. Такий чоловік був би дуже корисний для України, хоча б за двома критеріями. По-перше, він професіонал, а не колишній комсомольський працівник, а по-друге – він не обтяжений зв’язками в Україні.

Візьміть ви зараз будь-якого українця, посадіть його на цю посаду, і на наступний ранок до нього потягнуться з цікавими пропозиціями. І на цьому всі надії на позитивні зміни в країні черговий раз впадуть.

І взагалі, що стосується команди Зеленського, є один разведпризнак, як визначити, що він може зробити і які у нього наміри. Це пан Медведчук.

Нагадаю вам, хто він. Медведчук – агент КДБ зі студентських часів під оперативним псевдонімом «Соколовський» та людина, який придбав нові можливості і нове дихання з тих пір, як став кумом Путіна. На території України він підміняє собою всі резидентури спецслужб РФ – ФСБ, СЗР, ГРУ. Вони Кремлю не потрібні, поки в Україні є Медведчук.

Якщо він буде безперешкодно вести бурхливу політичну і економічну діяльність в Україні, це означає, що в країні компрадорська влада, яка за спиною народу тихо веде закулісні торги з Кремлем.