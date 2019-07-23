Вотчину сім’ї Дзензерских зачищають від чужинців

Дніпровський машзавод, на базі якого була створена оскандалилася акумуляторна корпорація Westa Віктора і Дениса Дзензерских, позбавляється від «сторонніх» акціонерів

Один з найбільших в минулому виробників радіолокаційного обладнання оборонного призначення – АКЦІОНЕРНОГО товариства «Дніпровський машинобудівний завод» (ДМЗ, Дніпро) проводить акціонерну «зачистку».

Як з’ясували ЗМІ, в липні Центральний апеляційний господарський суд залишив без уваги апеляційну скаргу ТОВ «Електронні інновації» (р. Вишгород) та регіонального відділення Фонду держмайна в Дніпропетровській області на рішення Господарського суду Дніпропетровської області, у квітні цього року визнав недійсним результати продажу 25%+1 акції , що відбулася в січні 2019 року.

На фото – Денис Дзензерський

Підставою для такого рішення було названо те, що представники ТОВ «Електронні інновації» – єдиного претендента на акції ДМЗ – не подали вчасно документи про кінцевих бенефіціарів покупця.

Власником ТОВ була вказана кіпрська компанія Neytvic Investments, і вже після проведення аукціону переможець подав документи із зазначенням кінцевого власника – киянина Ігоря Недоспасова. Адміністрація ДМЗ визнала цю обставину достатнім, щоб опротестувати результати конкурсу, в результаті якого «Електронні інновації» придбали пакет акцій підприємства за 4,45 млн грн, з 50% зниженням початкової вартості.

Ігор Недоспасов відомий як власник групи компаній «НІК», яка займається розробкою, впровадженням, постачанням електрообладнання та обслуговуванням енергетичних проектів. У Дніпрі Недоспасов вже встиг освоїтися кілька років тому. Його ТОВ «Електронні інновації» вело спільну діяльність з Дніпровським машзаводом і в 2017 р. стало власником з його виробничих корпусів. Бажання киян «заглибитися», увійшовши до складу акціонерів Дніпровського машзаводу, очевидно, довелося не до душі його нинішнім розпорядникам, у яких зараховують засновників корпорації Westa Віктора і Дениса Дзензерских.

Як відомо, на території ДМЗ в колишніх цехах машзаводу «Веста» побудувала два акумуляторних виробництва – «Веста Дніпро» та «Веста Індастріал», цех рекуперації свинцю, складський термінал та інші допоміжні підрозділи. На перших порах ДМЗ також активно брав участь у справах «Вести», направляючи частину прибутку на викуп акцій акумуляторників.

Станом на 2005 рік ДМЗ належало 25% ЗАТ «Веста-Дніпро» – основний на той момент виробничої одиниці акумуляторного холдингу Дзензерских. Згодом компанії, афільовані з «Вестою», викупили більшість об’єктів, пов’язаних з виробництвом акумуляторів. Але і зараз ДМЗ забезпечує їх електроенергією, водою та іншими ресурсами, а паралельно здає залишився у нього майно в оренду.

В даний час дружні Дзензерським компанії – «Вест Енергоінвест», «Днепрокоттедж», «Днепротехинвест» і «Промислові енергетичні системи» – спільно володіють трохи менше 60% акцій ДМЗ. А наглядова рада машзаводу очолює представник ТОВ «Веста Кар Батери» Олена Звегінцева. Ця компанія в 2014 році отримала в оренду основні активи «Веста Індастріал» і «Веста Дніпро» (наразі відносно обох порушено справи про банкрутство), за фактом чого пізніше Національна поліція відкрила кримінальне провадження №12017040680001362.

В цілому, як повідомляли, борги корпорації Дзензерских оцінюються в півмільярда доларів, з яких половину необхідно виплатити Укрексімбанку та ВТБ. Претензії також мали польські вкладники, які довірилися «Весті» в ході IPO на Варшавській біржі акцій компанії Westa ISIC S. A., зареєстрованої в Люксембурзі. Завдяки цій угоді в 2011 році корпорація Дзензерського змогла виручити майже 46 млн. доларів за 25% акцій компанії.

Логічно, що господарювання менеджерів «Вести» зустрічає все менше розуміння у представників Фонду держмайна, який після скасування угоди з «Електронними інноваціями» закріпить в себе 25% акцій ДМЗ. У 2015 році ФДМ вже намагався розірвати договір купівлі-продажу 25% акцій машзаводу, укладений в 2013 році з ТОВ «Вест Енергоінвест», яка за 14,5 млн грн купила блокпакет на приватизаційному конкурсі.

У ФДМ констатували порушення умов приватизації, пов’язані з недопущенням акціонером бюджетної заборгованості. Тим не менш, у травні 2016 року ДМЗ і податкова інспекція уклали договір про відстрочку боргу, що складав на той момент 3 млн грн. Таким чином, суперечку вдалося врегулювати.

На фото – Віктор Дзензерський

Однак днями, центральний апарат ФДМУ подав до Господарського суду Дніпропетровської області позов до ТОВ «Вест Енергоінвест» з вимогою розірвати договір купівлі-продажу блокпакета акцій і повернути його державі.

Зараз більше 80% в структурі доходу ДМЗ займають послуги з розподілення електроенергії підприємствам, створеним на її території. Крім «Вести», це виробництво зварювального обладнання («Диджител»), годинників і приладів водоочищення («Дніпро-Схід»), вимірювальних приладів («Днеста») і т. д. В цілому доходи від оренди більше чотирьох десятків об’єктів нерухомості в минулому році принесли ДМЗ лише 7,2 млн. грн. Чистий збиток машзаводу за підсумками 2018 року склав 19,6 млн. грн. Крім того, підприємство судиться з Дніпровським міськводоканалом через обсягів скидаються з ДМЗ стоків. Наслідком цього може стати припинення водопостачання і повна зупинка діяльності всіх резидентів машзаводу.

Повернувши акції, продані ТОВ «Вест Енергоінвест» та ТОВ «Електронні новації», ФДМ збільшить частку держави в акціонерному капіталі ДМЗ до 50% + 1 акція і зможе повернути собі контроль над управлінням машзаводом. Це навряд чи дозволить повернути ДМЗ його колишню славу підприємства, що випускає високотехнологічну продукцію. Зате ФДМ зможе провести ревізію залишився на ДМЗ майна і пустити з молотка об’єкти, що стали не потрібними. Серед таких, як стверджують в регіоні, перебувають гуртожитки, розташовані в районах неподалік від центральної частини р. Дніпро, водна станція на Набережній Перемоги і навіть будівля психоневрологічного диспансеру на Запорізькому шосе, якому, з легкої руки чиновників, також можна дати нове життя.

Правда, для того, щоб такий сценарій був реалізований, спочатку ФДМ потрібно здобути перемогу в судах над опонентом, який за роки протистояння з армією незадоволених кредиторів накопичив дуже цінний в українських реаліях досвід.

oligarh.media