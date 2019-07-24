У Криму богиню Флору замінять бюстом Леніна

Бронзову статую богині Флори, яка прикрашає центральну площу біля басейну в Нікітському ботанічному саду в анексованому Росією Криму, замінять на мармуровий бюст Леніна.

Таким чином, керівництво ботсаду підкоряється рішенню підконтрольного Росії кримського суду, який постановив повернути на місце пам’ятник Леніну.

Заступник директора Нікітського ботанічного саду Андрій Паштетський розповів, що скульптуру Флори подарували на 200-річний ювілей Нікітського ботанічного саду в 2012 році, йдеться в “Радіо Свобода“.

“Тоді її встановили на честь 200-річчя саду, приїжджали всі керівники України і Автономної Республіки Крим, всі були задоволені. Але вчена рада тоді забула викреслити з реєстру пам’яток культурної спадщини бюст Леніна. А з приходом Росії в 2014 році, всі дані реєстру передали в тому ж вигляді, і вийшло, що сад самовільно демонтував пам’ятник культурної спадщини. Хоча ми його нікуди не викинули, він стоїть в 200 метрах від скульптури Флори у будівлі музею саду, поруч із бюстом Молотову, який з 1937 року займав місце, куди в 1957 році встановили Леніна”, – сказав Паштетський.

Одним з ініціаторів повернення бюсту Леніна на місце богині був голова ялтинського відділення КПРФ, депутат ялтинської міськради Іван Павличенко. Рішення суду про повернення Леніна він сприйняв як перемогу своєї партії.