Знаменитості, які в минулому були стриптизерами

Сьогодні Кармен Електра — успішна співачка, актриса і танцівниця. Але вона і не думає розлучатися зі стриптизом. Правда, в клубах вона давно вже не танцює, а випускає програми з комплексом вправ, що включає в себе основні рухи стриптизу. Жердина використовується як своєрідний і досить ефективний тренажер, що дозволяє опрацювати практично всі м’язи тіла.



У Голлівуді до стриптизерів ставляться досить тепло. Це і не дивно — адже для багатьох зірок саме стриптиз був стартовим майданчиком, або підтримував на плаву, коли в молодості кар’єра пробуксовувала. Тому стриптизери користуються великою увагою, про них-то й справа знімають масштабні фільми, які користуються світовою славою і ще більше підігріваючі інтерес до стриптизу і до тих, хто ним займається.



Пропонуємо поглянути на знаменитих акторів, які дуже швидко покинули стриптиз заради великого кіно.









Бред Пітт



Коли молодий Бред Пітт навчався в коледжі штату Міссурі, він був частиною чоловічої групи аматорського стриптизу під назвою «Голі танцюристи». Вони виступали переважно на вечірках дівчат і тому подібних подіях. (Уявіть собі, що Бред Пітт танцює стриптиз на вашій вечірці.) У ті роки актор також працював в компанії, яка надавала послуги стриптизерок. Він відвозив дівчат на виступи та наглядав за їх одягом, поки ті працювали. Одна з стриптизерок відвідувала уроки акторської майстерності. Тому Бред вирішив подивитися, що це таке, а решта, як ми знаємо, вже історія. Іншими словами, стриптиз привів його до слави, щастя, Анджеліні Джолі і несметному кількості дітей.





Кетрін Зета-Джонс



Що робить більшість людей, коли терміново потрібні гроші? Вони беруться за будь-яку роботу, яка може дати швидкий заробіток. Але що робити, якщо дуже потрібно зробити ринопластику, але така операція не по кишені? У цьому випадку можна піти танцювати стриптиз (якщо до нього є талант, звичайно). Саме це і зробила молода і багатообіцяюча британська актриса Кетрін Зета-Джонс. Перш ніж почати акторську кар’єру, вона працювала в якості екзотичної танцівниці. Якщо ви коли-небудь замислювалися над тим, як актриса освоїла ті танцювальні па і пікантну ходу, які ми бачили у фільмі-мюзиклі «Чикаго», то знайте, що британка вміє спокусливо рухатися з юних років завдяки стриптизу.





Кріс Претт



Коли зірка фільмів «Вартові Галактики» і «Мета номер один» скинув вагу і виклав в Instagram свою фотографію топлес, на якій видно його накачаний торс, то наробив багато шуму в інтернеті. Однак став популярним актор зізнався, що дуже любить роздягатися на публіці. До того як почати успішну кар’єру актора, Кріс Претт деякий час був стриптизером. Він пояснив свій вибір наступним чином: «Я люблю роздягатися, так чому б не отримати грошей за це?» Коли йому було 18, він працював на дівич-вечорі і вечірках на честь днів народження дівчат. Він навіть пробував податися в професійні стриптизери, проте йому так і не передзвонили після співбесіди. Ну що ж, це втрата для світу стриптизу і придбання для світу акторів.





НеНе Лікс



Напевно, нікого не здивує, що до того, як досягти слави і багатства, сама нахабна Реальна домогосподарка Атланти (Real Housewife of Atlanta) НеНе Лікс танцювала в стриптиз клубі. За її словами, вона робила це, щоб придбати впевненість у собі і заробити трохи грошей для себе і свого сина. НеНе танцювала біля жердини під сценічним псевдонімом Шовк. Однак успішна актриса сьогодні воліє не згадувати про подробиці свого стриптиз-минулого.





Леді Гага



Стефані Джоанн Анджеліна Джерманотта, більш відома як Леді Гага, працювала в стриптиз-клубах у віці 18 років. Напевно, нікого не здивує той факт, що її виступ був незвичайним. Одягнена з ніг до голови в чорну шкіру, вона танцювала і оберталася під музику Black Sabbath і Guns N’ Roses. Співачка зізнається, що в той час вживала наркотики, дуже багато наркотиків. Сьогодні в своїх епатажних кліпах вона оголює все що завгодно, але тільки вже під власну музику, яка відмінно продається. Старі стриптизерки не вмирають, іноді вони просто стають багатими і знаменитими.





Хав’єр Бардем



У віці 20 років сексуальний іспанець, з яким Джулія Робертс сохла у фільмі «Їж, молись, кохай», ледве-ледве зводив кінці з кінцями. Одного разу він пішов на ніч аматорського стриптизу в клубі, думаючи, що зможе заробити в конкурсі трохи грошей. І як усі гарні хлопчики, він взяв з собою свою матір. Того вечора клуб шукав добровольців для чоловічого стриптизу, тому Хав’єр просто встав і віддався на волю музики. Його танець тривав всього 10 хвилин, але все ж він отримав гроші. А що ж мати? Він каже, що вона пишалася своїм сином. Але ні слова про те, що думає про його короткому пригоді його настільки ж сексуальна дружина, Пенелопа Крус.





Кендра Уїлкінсон



Уявіть собі, що ви Х’ю Хефнер і вам потрібно знайти талановитих дівчат на роль Зайчиків і Подружок Плейбоя). Де б ви почали свої пошуки? Забудьте про торгові центри і прямуйте прямо в стриптиз-клуби. Х’ю безумовно не дурень. Тому він зробив саме так. Там він і знайшов диву «Сусідок Х’ю Хефнера» (Girls Next Door) по імені Кендра Вілкінсон. Тоді вона танцювала стриптиз, шукаючи гармонії між тілом і душею. На відміну від НеНе, вона соромиться цього епізоду у своєму житті. Сьогодні її можна швидше назвати телеведучої і гламурної моделлю, ніж стриптизеркою. А це, по суті, є аналогом того, що на вас зовсім небагато одягу, але вам хоча б не доводиться танцювати. Тим не менше в її нинішньому австралійському проекті «Я знаменитість, заберіть мене звідси!» (I’m a Celebrity… Get Me Out of Here) особливого гламуру не спостерігається.





Рене Зеллвегер



В її старому обличчі було щось заспокійливе, на відміну від її «нового» обличчя. Ми всі сумуємо за старим особі Рене Зеллвегер. Як би те ні було, успішна голлівудська актриса була офіціанткою в стриптиз-клубі у місті Кеті (Katy), штат Техас, до того як домоглася успіху в якості актриси. Рене Зеллвегер має, якщо можна так висловитися, лише непряме відношення до стриптизу. Але все одно вона досконало знає атмосферу цих закладів, що допомогло їй настільки блискуче зіграти в мюзиклі «Чикаго», що її навіть номінували на «Золотий глобус», премію BAFTA і «Оскар».





Ів (Eve)



У своїй пісні «Відомо тільки небес» (Heaven Only Knows) Ів стверджує, що починала з танців на столах, а закінчила тим, що стала власницею власного бренду і тепер зневажає гроші. Дуже автобіографічна історія. У віці 18 років вона дійсно вирішувала проблеми з грошима танцями в стриптиз-клубах. Саме там і відбулася зустріч з відомим репером Mase, який запропонував їй змінити амплуа і замість стриптизу виконувати реп на професійному рівні.





Марк Консуэлос



Шлях на стриптиз-сцену теж може вимагати терпіння, навіть якщо ви є щасливим володарем молодого і накачаного тіла. Марк Консуэлос, який сьогодні відомий своїми ролями в телесеріалах «Всі мої діти» і «Альфа-дім», починав лише як помічник танцюристів. І лише через деякий час йому довірили більш відповідальну роботу — роздягнутися перед публікою. З цією роллю він впорався, а потім пішли й інші, ще більш відповідальні і більш високооплачувані.





Ембер Роуз



Сьогодні Ембер Роуз позує в рекламі відомих брендів, випускає власну лінію сонцезахисних окулярів і знімається в кліпах. А починала вона свою кар’єру простий стриптизеркою. Танцювала красуня Ембер виключно заради грошей, тому що тоді в її житті була дуже важка смуга: розлучення батьків, фінансові труднощі і повна невизначеність.





Кортні Лав



Життя у Кортні Лав — співачки, актриси і автора пісень завжди була дуже бурхливою. З ЛСД познайомив її рідний батько, за що і був позбавлений батьківських прав. Коли Кортні було дев’ять років, у неї діагностували аутизм, який тим не менш не завадив їй в 14-річному віці зробити дрібну крадіжку і потрапити в колонію. Вийшовши з-під опіки держави, Кортні знову вчинила зовсім не так, як повинні вести себе аутисти — вона стала діджеєм і танцівницею стриптизу. Потім було спадок від бабусі, богословський коледж, інститут мистецтв Сан-Франциско, головна роль у фільмі «Прямо в пекло», музична кар’єра, шлюб з Куртом Кобейном і навіть примусове лікування від наркозалежності. Сьогодні Кортні Лав веде тверезий спосіб життя, захищає права ЛГБТ і практикує буддизм.





Ченнінг Тейтум



Стриптиз-кар’єра Ченнінга Тейтума стабільно вела його до великих гонорарів і світової слави. Відправною точкою став клуб в Тампі, де колишній покрівельник, працівник ветлікарні і невдачливий іпотечний брокер танцював під псевдонімом Чен Кроуфорд. На новому терені справи йшли значно краще: танці змінилися модними показами для Armani і Abercrombie & Fitch, потім пішли рекламні кампанії Dolce & Gabbana, Emporio Armani та інших найвідоміших брендів і, нарешті, журнал Tear Sheet вніс Ченнінга в списку «50 найкрасивіших осіб». Акторська кар’єра розвивалася паралельно з успіхами в модельно-рекламному бізнесі, і сьогодні Ченнінг Тейтум знімається і в серйозних драматичних фільмах, і в високобюджетних блокбастерах.





Діабло Коді



Першу славу сценарист фільму «Джуно», що приніс їй «Оскар», отримала на терені стриптизу, а зовсім не письменства. Вона вела вельми фривольного змісту блог під назвою Pussy Ranch Blog («Ранчо кицьок»), потім опублікувала не менш сміливі мемуари Candy Girl — A Year in The Life of an Unlikely Stripper («Дівчинка-цукерочка: один рік з життя неправдоподібною стриптизерки»). Сама Коді висловлюється про свою роботу в стриптизі як про захоплюючому пригоді.





Майк Соррентіно



Майк Соррентіно широко відомий на американському телебаченні. Він бере участь у величезній кількості проектів, а його гонорари лише трохи поступаються Кім Кардашьян. Кар’єра стриптизера у нього була теж дуже насичена, та й зараз він не упускає випадку постати перед публікою в одних трусах, рекламуючи яку-небудь дорогу парфумерію. Телезірка веде вельми бурхливу і безладне життя: його заарештовували за бешкет в солярії, він лікувався від наркозалежності, а в минулому році йому пред’явили звинувачення в несплаті податків на суму в 8,9 мільйона доларів.