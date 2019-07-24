Набрав у 5 разів більше голосів: на Житомирщині пройшов у Раду Герой України

У мажоритарному окрузі №62 на Житомирщині перемогу здобув кандидат від президентської партії «Слуга народу», професійний військовий, удостоєний звання Герой України, Ігор Герасименко.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті ЦВК після обробки 100% протоколів.

Герасименко отримав 47,72% голосів виборців, зі значним відривом обігнавши представницю «Опозиційної платформи – За життя» Наталію Леонченко, за яку проголосували всього лише 8,12%.

Ігор Герасименко

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Ігор Герасименко закінчив Одеський інститут Сухопутних військ за спеціальністю «Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів». Командир 5-ї батальйонної тактичної групи 81-ї окремої аеромобільної бригади високомобільних десантних військ.

Він отримав звання Героя України у 2015 році. Під керівництвом Герасименко вдалося в найкоротші терміни і без втрат особового складу і техніки захопити і утримувати гору Карачун.

27 липня 2014 року завдяки його підрозділу були знищені кілька вогневих позицій бойовиків і встановлено контроль поблизу населених пунктів Степанівка та Петровське Донецької області, що в подальшому призвело до зриву спроб висунення бойовиків загальною чисельністю до 200 осіб.

29 липня 2014 року штурмовою групою під керівництвом офіцера в найкоротші терміни була взята під контроль стратегічно важлива точка створення – курган Савур-Могила. За час проведення антитерористичної операції майор двічі був поранений.

З кінця вересня 2017 року він пішов у відставку і зібрав дитячу регбійну команду.