Викинули тіло в лісі: трагедія з українським заробітчанином у Польщі отримала новий поворот

Сім’я українського заробітчанина Василя Чорнея, тіло якого знайшли у Польщі посеред лісу, отримає фінансову допомогу в сумі близько 600 тис. злотих (майже 4 млн 200 тис. гривень).

Як пише «Радіо Свобода», рідних трагічно загиблого чоловіка відвідав почесний консул України в Познані Вітольд Горовский. Він приїхав в село Трійця Снятинського району Івано-Франківської області, де проживають батьки українця, його дружина і троє дітей.

Горовский є ініціатором збору коштів в Польщі для сім’ї Чорнея. Зазначається, що протягом 11 років, поки самий маленький дитина українського працівника не досягне повноліття, родина щомісяця отримувати 2 тис. злотих (14 тис. гривень).

Крім того, якщо діти будуть отримувати освіту, кожен з них буде отримувати 1500 злотих (понад 10 тис. гривень) на місяць.

Також Горовский організував для сім’ї покійного юридичну допомогу.

Нагадаємо, чоловік, перебуваючи на роботі у Польщі, відчув себе погано і, замість того, щоб викликати швидку допомогу, роботодавець вивезла його в ліс. Тіло загиблого знайшов лісник 13 червня, в 125 кілометрах від місця роботи українця.

У Чорнея залишилося троє неповнолітніх дітей: дівчатка 12 і 7 років, а також 9-річний син. Мама померлого має групу по інвалідності і щодня потребує ліках.