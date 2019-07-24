Притула назвав головного спонсора партії «Голос»

Шоумен Сергій Притула розповів, хто фінансує партію Святослава Вакарчука «Голос» чи варто за неї олігарх Віктор Пінчук.

Про це шоумен, який на останніх виборах балотувався до Верховної Ради від цієї політсили, розповів у передачі «Рандеву з Яніною Соколовою». Соколова запитала про спонсорів, додавши, що, за її даними, гроші партії дали гендиректор української інвесткомпанії «Dragon Capital» Томаш Фіала і олігарх Віктор Пінчук.

Участь останнього гість спростував.

«Я точно можу сказати, що Пінчук не спонсорує «Голос». Це був один з головних рубиконов, які ми вирішили не переходити. Ще було кілька людей з першої десятки Forbes, які пропонували свою посильну допомогу. Вона була дуже суттєва. Але на початку політичної кар’єри взяти гроші у олігарха — це вистрілити собі в ногу», — сказав Притула.

А ось Томаш Фіала, за його словами, до «Голосу» відношення може мати.

«Я думаю, що Томаш Фіала має відношення до нас опосередковано, тому, що кілька людей з нашої команди пройшли «школу» інвестиційної компанії «Dragon Capital» і були не найгіршими фахівцями, якими розкидатися немає сенсу. Фінансує він особисто — я не знаю», — каже актор.

За його словами, у партії велика багато донорів і не всі хочуть бути названими. Притула каже, що гроші брати в них йому не соромно, тому що всі вони люди, які досягли всього самі. Серед таких — представники IT-індустрії і ресторатор Діма Борисов.

Також гроші на вибори давав Святослав Вакарчук (за словами Притули — 1,5 мільйона, але не відомо в якій валюті) і сам Сергій Притула — близько 200 тис грн.

Актор запевняє, що зобов’язань перед спонсорами у партії немає. «Я спілкувався з однією людиною і він сказав: «Я дам гроші, якщо буду знати. що таких як я буде багато». Ми не пішли по шляху «взяти гроші у одного папіка, зайти в Раду, а потім ці гроші відпрацьовувати». У нас багато донорів, різнопланових — середніх, дрібних. Люди приносили $10 тис, а інші приносили 1,5 млн грн. Жодна з цих осіб не має на нас впливу», — сказав Притула.

Він додав, що 5 серпня «Голос» опублікує підсумковий звіт про своїх фінансах.