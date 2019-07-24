Гройсман розповів, хто може стати новим прем’єр-міністром

На посаду нового прем’єр-міністра України є відразу три потенційні кандидати.

Про це в інтерв’ю ТСН заявив нинішній глава уряду Володимир Гройсман.

Серед наступників він називає Андрія Коболєва, Олександра Данилюка і Юлію Тимошенко.

Також Гройсман додав, що з президентом України Володимиром Зеленським «нормально спілкується», але не є фанатом «Кварталу 95». З главою держави він познайомився на 60-річному ювілеї Ігоря Суркіса.

При цьому він заперечує близькі дружні відносини з п’ятим президентом Петром Порошенком, у якого вдома був тільки один раз.