Саджати доведеться не двох-трьох друзів. Саджати доведеться пачками, — Ян Валетов

Повна влада.

Ситуативна більшість.

Якщо треба напружитися і — конституційна більшість.

Спікер? Кабмін? Прем’єр? Комітети? Так, не питання! Будь ласка.

Закони? Вибирайте! Недоторканність? Так, нараз!

Земля? Хто за? Хто там проти? Можете завтра не приходити!

Можна виконати будь-які обіцянки.

А можна не виконати.

Можна провести будь-які реформи. В будь-якій області. Природно, законодавчо. Як вийде фізично, в країні, баба надвоє ворожила, тому що на місцевому рівні те ж, що було раніше. Але і з цим можна розібратися.

Повнота влади така, що більшовикам і не снилася. Караул втомився. Всі в сад!

На попередників не звернеш — ні попередників, скінчилися.

Нам заважають — не скажеш. Нікому заважати.

Можна все.

І помилки, швидше за все, пробачать. Не пробачать брехня і поява» рук, що не крали». Не пробачать схем. Не пробачать відвертої брехні, на якому завжди трималася влада.

І поразки не пробачать.

Як вчора сказав один мій юний знайомий: «Якщо вони обіср..ся, то їх просто будуть пиз..ть на вулицях. Де зловлять.»

І він правий.

Велика довіра — це велика відповідальність.

Зробити крок вперед або впасти, зараз залежить від тих, хто отримав безпрецедентну повноту влади. І, разом з тим отримав, повна відсутність причин і застережень, на які можна послатися, якщо не вийде зробити справу.

Саджати доведеться не двох-трьох друзів. Саджати доведеться пачками, бо як набігло. Приймати непопулярні рішення. Рубати жадібні рученята.

Якщо є наміри і твердість духу це виконати, то все ок. Якщо немає, то можна приводити в порядок справи. Сховатися не вийде.

Це шанс?

Так. Безсумнівно.

Це ризиковано?

Не те слово. Причому, для країни це більш ризиковано, ніж для слуг народу.

Тільки ми вже в човні і пізно пити боржомі.

Контроль над цією владою може бути лише у народу. Ще б зрозуміти механізм, було б здорово. І журналістам нагадати, що зараз багато чого залежить саме від них.

Чи можлива диктатура? Ну, 28 попередніх років говорять нам про те, що все можливо. Навіть у нас.

Спокуса абсолютною владою можуть витримати не всі. А така спокуса у Зеленського вже є. Подарували позавчора, перев’язаний зеленою стрічкою.

Ось ми зараз і перевіримо особисті якості, чистоту намірів, керованість, вміння вирішувати нездійсненні завдання.

Все перевіримо. На собі.

У нас просто не залишилося інших варіантів.

Тому, удачі всім нам. Відпливаємо.

Ян Валетов