У Харкові роздягнена жінка випала з вікна

У понеділок, 22 липня, в Харкові з вікна багатоповерхового житлового будинку випала жінка.

Про це повідомляє ресурс atn.ua.

Трагедія сталася ввечері на житловому масиві Салтівка. Мешканці будинку почули, як щось впало на припаркований автомобіль, а потім побачили тіло жінки в одній нижній білизні. За словами очевидців, вони не знають хто вона, але припускають, що жінка могла знімати в будинку квартиру. На вигляд загиблій було близько 30 років.

Також свідки зазначили, що один сусід начебто бачив її в той вечір – жінка намагалася потрапити в під’їзд і набирала на домофоні номера різних квартир. Однак, що було далі – невідомо.

“Сказали взагалі, що, швидше за все, вона не з нашого будинку, тому що у неї при собі був ключ. Спробували перевірити ключ, і він не від нашого під’їзду, тому припускаємо, що дівчина взагалі не з нашого будинку, і сусіди теж не змогли її впізнати”, – розповіла мешканка будинку Вікторія.

Колишня консьєржка також загиблу не впізнала. Більшість, спираючись на зовнішній вигляд тіла, припускають, що жінка могла прийти в гості до чоловіка.

“Ви знаєте, вона в такому виді була, роздягнена. Проста людина так би в гості не прийшла, то вона, думаю, була у когось в гостях, не знаю у кого”, – зазначив сусід Віктор.

Правоохоронці встановлюють особу загиблої і з’ясовують подробиці інциденту. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального Кодексу України з позначкою “самогубство”.