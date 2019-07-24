У Києві знайшли закривавлене тіло 18-річної дівчини (відео)

23 липня в одній із квартир у Голосіївському районі столиці було виявлено закривавлене тіло молодої дівчини з ознаками насильницької смерті.

Про це повідомляє “Інформатор”

Трагедія трапилася за адресою вулиця Ломоносова, 46/1. Для з’ясування обставин були спрямовані слідчі Головного управління поліції.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов 23 липня близько 20:40.

За інформацією від правоохоронців, спочатку про те, що дівчина не виходить на зв’язок, заявив її батько. В цей же час чоловік попросив свого товариша заїхати в квартиру, в якій вона проживала. Зв’язок з нею обірвався близько 12:00.

Коли чоловік підійшов до квартири, то побачив, що вхідні двері відкриті, а на підлозі видно явні сліди крові. Він негайно зателефонував на “102”. Поліцейські, які прибули на місце події, відкрили двері і побачили на підлозі тіло 18-річної дівчини в калюжі крові. На убитої також лежав ніж.

Для обстеження місця події та з’ясування подробиць виїжджали слідчо-оперативні групи Голосіївського району та Головного управління поліції Києва. Також на місці працювали медики, кінологи і медики. Деталі інциденту з’ясовуються.