Оля Полякова хизується стрункою талією і довгими ніжками

Оля Полякова вирішила нагадати фанатам про те, як важливо відпочивати і веселитися. В Instagram Полякової з’явився знімок, на якому у Олі просто сталевий прес. Складно уявити, скільки годин потрібно проводити в залі, щоб отримати такий же рельєф.

“Якщо ви втомилися гребти, розслабтеся і пливіть за течією!” – підписала співачка.

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 21 Июл 2019 в 1:43 PDT

: glianec.com

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