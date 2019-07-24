Чорнило каракатиці для лікування раку

Група вчених з китайського університету, розташованого в провінції Ухань (Wuhan University) після численних випробувань і експериментів прийшли до висновку, що чорнило каракатиці можуть допомогти в лікуванні раку.

Дослідження показали, що в чорнилі каракатиці, так званої чорної суспензії, яку розпилюють молюски для відлякування хижаків, містяться наночастинки, які здатні пригнічувати зростаючі ракові пухлини. До складу наночастинок входять меланін, моносахариди, амінокислоти і метали, пише видання Phys.org.

Вчені провели ряд експериментів, як в пробірках, так і на мишах. В результаті з’ясувалося, що хімічна сполука суспензії модифікує імунні функції в утвореннях пухлини і майже повністю припиняють їх зростання. На думку вчених, суспензія каракатиці змогла забезпечити ефект фототермічна терапії.

Доктор Сіань-Чжен Чжан уточнив, що вчені почали з того, що перевірили биосовместимость сферичних наночастинок чорнила каракатиці, який становить 100 нм. Після фахівці побачили, що при їх опроміненні інфрачервоним світлом наночастинки вбивають майже 90% ракових клітин. В результаті знижується кількість метастазів.

На основі цих досліджень китайські фахівці планують створити препарат, який можна буде застосовувати для зупинки розвитку ракових пухлин.

: zdorovia.com.ua

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