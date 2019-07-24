У Маріуполі суддя поскаржився на підроблене рішення від його імені

Суддя Жовтневого райсуду Маріуполя Дмитра Киян поскаржився на підроблене рішення суду, видане від його імені. Про це редакція 368.media дізналася з його скарги у ВСП.

У червні Киян дізнався від голови суду про те, що Platinum Bank звернувся з клопотанням про зняття арешту із складу промислово-продовольчих товарів в Енергодарі. Причому арешт накладав сам суддя. На цій підставі реєстратор київської філії КП «Реєстрація нерухомості та бізнесу» вніс до реєстру запис про обмеження прав на склад.

Киян про таке не пам’ятав, тому вирішив перевірити документи. Він з’ясував, що виносив рішення з цим номером абсолютно по іншій справі. Мова йшла про відмову СБУ у клопотанні про арешт підозрюваного за ст. 258-3 КК.

Суддя зрозумів, що підробили рішення. Тому він звернувся до Вищої ради, аби там розібралися в питанні, оскільки подібне рішення дискредитує правосуддя в цілому.