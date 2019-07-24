Вибори в Харкові програли всі «кандидати Кернеса»

Виграти вибори в Харкові не вдалося жодному з кандидатів-мажоритарників, яких підтримував мер міста Геннадій Кернес.

До вечора вівторка, 23 липня, Центральна виборча комісія опрацювала 100% бюлетенів в харківських округах: в шести з семи з них перемогли кандидати від пропрезидентської партії «Слуга народу», в одному – нелояльний до Кернеса самовисуванець.

Про це пише ZN.UA

На початку виборчої кампанії міський голова, який сам балотувався до Верховної Ради за списком «Опозиційного блоку», назвав кандидатів, яких підтримує, і закликав харків’ян проголосувати за них. Кернес також активно агітував за своїх мажоритарників: спільні портрети кандидатів і міського голови розміщувалися на бордах. Мер брав участь у зустрічах деяких кандидатів з виборцями. Однак, як показали результати виборів, жодному з них це не допомогло перемогти в окрузі.

П’ятеро з семи кандидатів, яких підтримував Кернес, балотувалися як самовисуванці. Двоє були висунуті «Опозиційним блоком» і проросійської «Опозиційною платформою – За життя».

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!