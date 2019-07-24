МЗС: На затонулому в Мавританії траулері перебували 29 українців

Міністерство закордонних справ України та Посольство України в Марокко має інформацію, що на океанському траулері “Іван Голубець”, на якому виникла пожежа біля берегів Мавританії, перебували майже три десятка громадян України

У міністерстві у відповідь на запит видання повідомили, що судно-траулер “Іван Голубець” затонуло в територіальних водах Мавританії в ніч з 21 на 22 липня. За попередніми даними на борту перебували 86 членів екіпажу, 29 з яких – українці.

“Мавританська сторона провела рятувальну операцію. Екіпаж судна врятований і розміщений в готелях м. Нуадибу. Водночас доля одного громадянина України залишається невідомою, його пошуки тривають”, – зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

За повідомленням прес-служби, протягом двох діб заплановано “документування постраждалих громадян України проїзними документами з метою їх повернення на батьківщину”.