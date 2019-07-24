У Києві поліцейські погоріли на хабарі у 20 тисяч гривень

У столиці затримано правоохоронців під час отримання 20 тисяч гривень неправомірної вигоди. Про це УНН повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань України.

Слідчі теруправліня ДБР, розташованого в місті Києві, затримали начальника одного з відділень Деснянського Управління поліції ГУНП в місті Києві та колишнього слідчого Печерського управління поліції ГУНП.

За попередньою інформацією, правоохоронці вимагали та отримали 20 тисяч гривень. Гроші надавались за нестворення перешкод і невжиття заходів щодо припинення діяльності закладу державної лотереї “МСЛ”.

Поліцейських затримали під час отримання хабаря.

Планується вирішення питання про вручення затриманим повідомлення про підозру в одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з конфіскацією майна.

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.