Опозиція в Британії готує вотум недовіри новому прем’єр-міністру Джонсону

Вчора, 23 липня, Борис Джонсон вступив на посаду прем’єр-міністра Великобританії і став лідером Консервативної партії.

Головним його обіцянкою є вихід Великобританії з ЄС до 31 жовтня, проте опозиція і лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін не згодні з діями Джонсона і кажуть йому вотум недовіри.

Про це повідомляє Euronews.

Джеремі Корбін у відповідь заявив: “Джонсон був обраний групою з 100 тисяч чоловік, на основі програми, яка обіцяє списання податків для найбагатших і “брексит” без угоди з Євросоюзом. Йому потрібно серйозно замислитися,в якому напрямку рухається наша країна. Вихід зі складу ЄС без угоди підірве поставки товарів медичного призначення, завдасть шкоди сільському господарству та промисловості, нашій економіці в цілому, в результаті чого Борису Джонсону доведеться укласти торговельну угоду з Дональдом Трампом, але переговори Джонсон буде вести з позиції слабкої сторони”.

Сам американський президент висловив упевненість, що популярність Джонсона пов’язана з тим, що його вважають “британським Трампом”. Мер Лондона Садок Хан зазначив: “У питаннях “брексита” я не згоден з Борисом Джонсоном, я думаю, що він робить помилку, підтримуючи “брексит” без операції. Я переживаю за майбутнє нашого міста —в тому, що стосується робочих місць, економічного зростання, нашого добробуту, якщо ми покинемо Європейський союз”.

На вулиці Лондона вийшли як прихильники, так і противники призначення Бориса Джонсона на пост прем’єр-міністра Великобританії. Між тим опозиція пообіцяла надати новому лідеру торі вотум недовіри.