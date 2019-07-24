Разумков назвав прізвище одного з кандидатів на пост прем’єра

Лідер політичної сили «Слуга народу» Дмитро Разумков поділився своїми роздумами щодо того, хто міг би зайняти пост прем’єр-міністра України.

Звичайно ж, першим ділом він заявив, що поки не готовий переходити на персоналії. Адже точний список претендентів на пост прем’єр-міністра буде відомий лише після початку роботи оновленої Верховної Ради України. Однак Дмитро Разумкой вважає, що на сьогоднішній день в Офісі президента працює велика кількість людей, які дійсно є професіоналами своєї справи. Зокрема, серед таких він особливо виділяє заступника голови Офісу президента Олексія Гончарука.

«Я вважаю, що це професійна людина, як і багато інших, хто сьогодні працює в Офісі президента. Там зібралася хороша команда. Ще раз повторю: у нас багато кандидатів на різні позиції», — підкреслив Дмитро Разумков.