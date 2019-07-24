В руїнах Великої синагоги Вільнюса археологи виявили скарби 18 століття

За даними Управління стародавностей Ізраїлю (IAA), під час розкопок Великої синагоги у Вільнюсі (Литва) археологи знайшли безцінну єврейську напис, купи монет, барвисті підлоги і залишки віма (або иератиона) — частини храму, де читається Тора і проводяться богослужіння.

Синагога, що отримала прізвисько «Північний Єрусалим», сильно постраждала від вогню під час Другої світової війни, а потім була знесена радянською владою Литви в 1957 році.

«Велика синагога — найважливіша синагога в Литві», — сказав Джон Селигман, керівник розкопок і археолог з IAA. За його словами, цей молитовний будинок став собором євреїв усього міста.

Експрес-інформація по країні

Литва (Литовська Республіка) – держава в Північній Європі.

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Столиця – Вільнюс

Найбільші міста: Вільнюс, Каунас, Клайпеда

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 65 301 км2 (123-я в світі)

Населення – 2,89 млн чол. (137-я в світі)

Офіційна мова – литовська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,839 (37-я в світі)

ВВП – $48,35 млрд (84-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Латвією, Білоруссю, Польщею, Росією (Калінінградська обл.)

Навіть після того, як синагога була зруйнована, а над нею були побудовані дитячий садок і початкова школа, археологи знали, де знаходяться руїни. Однак за винятком невеликих розкопок, проведених литовськими археологами в 2011 році, цей об’єкт не був ретельно досліджений аж до 2015.

Як дослідили руїни

Для початку Селигман і його колеги використовували георадар, щоб точно визначити місце знаходження руїн історичної синагоги.

Як тільки почалися розкопки, археологи, в тому числі Юстінас Рачас з Організації по збереженню культурної спадщини Литви, стали знаходити чудові скарби. Вони викопали два ритуальних резервуара для обмивання, відомих як мікви, частина віма і кольорову підлогову плитку.

У минулому сезоні археологи знайшли передню частину віма, який спочатку, у 18 столітті, був двоповерховим. Вони також виявили підлогу з майстерними червоно-чорними геометричними візерунками і підвал під вімом, в якому до Голокосту зберігався молитовник.

Крім того, в руїнах було знайдено близько 200 монет, датованих XVI-XX століттями, і формені ґудзики армії Наполеона. Ймовірно, це з-за того, що французькі війська пройшли через Вільнюс по дорозі до Москви в 1812 році.

Найважливіше відкриття

Однак самим важливим відкриттям, за словами археологів, була напис, яку два сини зробили в синагозі на честь своїх батьків в 1796 році. Цей напис була висічена на кам’яному столі для читання Тори, що стояв на виме синагоги.

Два брата — рабин Еліезер і рабин Шмуель — вшанували свою матір Сару і свого батька рабина Хаїма, який емігрував з Литви в Ерец Ісраель і оселився в Тверії, згідно напису. За словами керівника розкопок, ця знахідка ілюструє глибокий зв’язок єврейської громади Литви зі Святою Землею.

За матеріалами Live Science

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