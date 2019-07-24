А ви теж боїтеся літати? Тоді ми йдемо до вас

З усіх видів транспорту авіаційний найбезпечніший. У чому цього вдалося досягти завдяки роботизованому управління повітряними судами. На сто мільйонів пасажирів в період з 2002 по 2011 рік припадало двоє загиблих. У той час як в 60-х роках цей показник досягав 133 людини.

Є й інший цікавий факт на користь безпеки літаків: підраховано, щоб мати шанс стати жертвою авіакатастрофи, потрібно літати протягом 13 років кожен день. І все одно вірогідність вижити в інциденті складе 9 з 10. Але, незважаючи на ці та інші дані, аерофобію страждає кожен 33-й пасажир. Боротися з цим психологічним явищем допомагають професійні пілоти. Одне з ≪вправ≫ — переглядати на спеціальних сайтах поточні рейси в режимі онлайн. Щільність літачків на карті світу дійсно вражає і… заспокоює. Мовляв, якщо всі ці повітряні судна знаходяться в повітрі і з ними все в порядку, значить і з моїм все буде добре.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

При цьому більшість людей, навіть не страждають аерофобію в істинному сенсі слова, все ж відчувають хвилювання під час зльоту і приземлення. А ще помітила, що у мене викликає дискомфорт усвідомлення того, що я перебуваю над океаном. Завжди поспішаю закрити ілюмінатор і відволіктися. Над землею чому летіти спокійніше. Відгомони інстинктів? Адже єдиний подібний досвід, який міг пережити людина раніше, — це морське плавання, коли віддаленість від берега дійсно мала критичне значення для виживання. Ірраціональність такого переживання на борту літака лише підкреслює внутрішні, а не об’єктивні причини аерофобії.

Сподіваємося, наші матеріали з серпневого номера «Навколо світу» допоможуть комусь подолати свою передполітну нервозність або як мінімум усвідомити її причини.

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