Вчені назвали 3 головні симптоми раку простати

Лікар Пол Стіллман з Великобританії назвав три ознаки при збільшеній простаті, які можуть сигналізувати про рак. Матеріал відповідного змісту опублікований у виданні Express.

За словами лікаря, нетримання сечі є одним з найбільш поширених симптомів збільшення передміхурової залози, що викликано результатом звуження уретри. Чоловікам з станом доводиться прокидатися серед ночі по кілька разів, що призводить до проблем з якістю сну. Якщо дане явище спостерігається тривалий час, необхідно якомога швидше звернутися до лікаря, так як не виключено злоякісне новоутворення.

Існує також зв’язок між збільшенням передміхурової залози і еректильною дисфункцією, хоча причина не ясна, відзначає Пол Стіллман. Сюди ж слід віднести менший статевий потяг. Слабкий потік сечі є третім можливим симптомом онкологічного захворювання, особливо якщо представнику сильної статі більше 50 років.

«Ознаки раку дуже схожі на симптоми збільшення простати, тому рання діагностика завжди важлива. Кожна людина, у якої розвиваються описані мною умови, повинна звернутися до медичного закладу”, – зазначив Пол Стіллман.

: ukrhealth.net

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