З початку року в Україну не пустили майже 5 тисяч росіян

З початку 2019 року на територію України відмовлено у в’їзді майже 4890 громадян Російської Федерації. Про це в коментарі УННсообщил начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

«З початку року (не пустили в Україну — ред.) майже 4890 громадян Російської Федерації», — сказав Демченко.

В цілому, за його словами, відмову у перетині державного кордону України в 2019 році отримало 13763 іноземців.