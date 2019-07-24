«Співав росіянам, коли вбивали українців»: Портнов влаштував скандал навколо Вакарчука

У вересні 2016 року, в пік бойових дій на Донбасу, лідер «Океану Ельзи», а тепер і партії «Голос», Святослав Вакарчук виступав на заході росіян

Відео з місця подій опублікував колишній топ-чиновник часів Віктора Януковича Андрій Портнов.

За його словами, поки українці вмирали, відстоюючи свою незалежність у боротьбі з окупантами, Вакарчук співав перед російськими горілчаними бізнесменами «Білуга».

Це відбувалося на Лазурному узбережжі в Монако.

Відповідне відео з Instagram оперативно видалили, але залишився скріншот і його копія, яку можна переглянути за посиланням.

Варто зауважити, що в коментарях українці висловили жаль, що дані про такий вчинок «патріотичного» Вакарчука не спливли ще з тиждень назад, до парламентських виборів, за підсумками яких його партія пройшла до Ради.