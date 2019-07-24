Зеленський зажадав терміново звільнити Кличка

Глава Офісу президента Андрій Богдан направив в Кабмін прохання про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА.

Рішення аргументовано статтею 118 Конституції України. Відповідний документ з посиланням на власне джерело опублікував на своїй сторінці в Facebook шеф-редактор Орест Сохар.

«Як повідомляють мої джерела, глава Офісу президента Андрій Богдан відправив міністра Кабінету міністрів Олександр Саєнко лист з проханням зробити подання про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА. Почалося», – уточнив інформацію Орест Сохар.

У документі за підписом Богдана говориться, що Кличко може бути звільнений у зв’язку з тим, що голови місцевих адміністрацій призначаються та звільняються президентом України за поданням Кабміну.

«Законом України «Про місцеві державні адміністрації» визначено, що голови місцевих держадміністрацій призначаються на термін повноважень президента, в разі обрання нового президента продовжують здійснювати свої повноваження до призначення в установленому порядку нових», – повідомляється в листі Богдана.