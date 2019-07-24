Розенко закричав з-за здогади про «Слузі народу»

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко за підсумками виборів президента висловив припущення, що президент Володимир Зеленський спеціально набирає некомпетентні кадри.

Про це він висловився на своїй сторінці у Facebook

На думку політика, не варто витрачати час на обговорення деталей біографії людей, які під брендом ЗеКоманды пройшли у Верховну Раду України за результатами останніх виборів.

Він вважає, що цих людей обрали свідомо та навмисно, оскільки у них немає політичного досвіду, сформованої точки зору, зайвих питань і бажання сперечатися.

Оскільки своїм місцем у парламенті вони будуть зобов’язані не особистим досягненням, а президенту, то будуть покірно голосувати у відповідності саме з його вказівками.

Відповідні припущення віце-прем’єр висловив прописними літерами, — при читанні тексту це сприймається як аналог підвищеного тону.

«Концентруйте увагу на тих, хто жонглює ними», — написав Розенко.