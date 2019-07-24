У Києві ревнивець побив і поранив ножем знайому — поліція

На грунті ревнощів чоловік спочатку побив свою знайому, а потім завдав їй кілька ударів ножем.

Про це повідомили в ГУ Нацполиции Києва.

Встановлено, що конфлікт виник із-за ревнощів. Нападник сильно побив жінку, а коли та впала, схопив зі столу ніж і кілька разів ударив ним жертву.

Постраждала спробувала чинити опір, вибігла з приміщення та попросила перехожих викликати поліцію і швидку допомогу.

Нападника затримали. У скоєному він зізнався. З’ясувалося, що у зловмисника є непогашена судимість за аналогічне правопорушення. Суд засудив його до 5 років позбавлення волі.