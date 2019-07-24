Під Харковом рейдери намагалися захопити агрофірму: затримані 50 осіб

Поліцейські Харківщини припинили спробу рейдерського захоплення приватного сільгосппідприємства.

Про це повідомляє прес-служба поліції регіону.

За незаконні дії поліція Валківського району затримала близько 50 осіб, серед яких громадяни Росії і жителі окупованих територій. У правопорушників виявлено холодну зброю, електрошокери, балончики зі сльозогінним газом, балаклави і документацію, в тому чисті бланки охоронної фірми.

Подія сталася 23 липня близько 22:00 в селі Велика Губщина Валківського району. У той час, коли місцеві виборчі комісії завершували підрахунок голосів виборців району та здавали бюлетені, невідомі особи вчинили спробу незаконно захопити районну агрофірму. До сільгосппідприємству «Маяк» під’їхало два автобуси молодиків з кийками. Вони показали господареві документи, згідно з якими відбулася зміна власника.

Молоді люди вели себе агресивно, погрожували справжньому господареві розправою, тому 36-річний чоловік одразу зателефонував в поліцію.

На місце події терміново прибули керівництво обласного главку поліції, групи швидкого реагування, бійці батальйонів поліції особливого призначення і слідчо-оперативна група Валківського відділу поліції. З’ясувалося, що державний реєстратор Заічінского сільської ради Полтавської області за підробленими документами змінив і провів незаконні реєстраційні дії в Державному реєстрі юридичних осіб щодо приватного сільгосппідприємства «Маяк», а саме, змінив власника і керівника.

Поліцейські провели огляд місця події. Вилучили речові докази. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) Кримінального кодексу України. Згідно санкції статті, протиправні дії караються виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.

У Валківський відділ поліції для проведення слідчих дій доставили 46 осіб, серед яких громадяни Росії і жителі окупованих територій. Вирішується питання про їх затримання за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Всі обставини події встановлюються.

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