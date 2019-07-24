На Донбас перекинули спецназ на вертольотах: що трапилося

МВС перекинуло резерви груп спецпризначення Нацполіції зі складу сил авіапідтримки в місто Покровск (Донецька область) для стабілізації ситуації після виборів до Верховної Ради.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України на сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Зазначається, що на такі заходи правоохоронці пішли “для стабілізації ситуації в одномандатному виборчому ділянці №50 під час підрахунку голосів, а також для недопущення ускладнення оперативної обстановки”.

Загін ТОР повинен посилити місцеву поліцію, зокрема “у забезпеченні громадського порядку і оперативного реагування”.

Також спецпідрозділ буде транспортувати виборчу документацію до Центральної виборчої комісії.

Нагадаємо, що в Покровську 22 липня почалися протести через підрахунок голосів на виборах у Раду. Через це виборча комісія №50 не могла працювати.

З опрацьованими 99,11% протоколів в окрузі мер міста Руслан Требушкін перемагав на 0,8% висуванця “Опозиційного блоку” Андрія Аксьонова.

Спостерігачі на ділянці виявили розбіжність у цифрах, зазначених у протоколах, через що й розгорівся протест.

За інформацією про порушення виборчого процесу розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права, що вплинуло на результати виборів). Тривають слідчі дії.