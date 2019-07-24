Австралієць під час прогулянки знайшов майже кілограм золота

Чоловік з австралійського міста Бендіго знайшов злиток золота, коли гуляв з двома маленькими дочками і псом по кличці Лаки. Виявилося, що злиток важить 624 грами. За оцінками, вартість злитка такої величини становить не менше 35 тисяч австралійських доларів (636,4 тисяч гривень).

«Насправді я пройшов повз, а ось дочка практично штовхнула його, коли йшла, – розповідає австралієць. – І запитала: «Папа, це золото?» А я відповів «Не виключено».

Чоловік додав, що ця знахідка попалося їм на подив вчасно, оскільки саме зараз сім’ї вкрай не вистачає грошей і він збирається продовжити пошуки.

«Зазвичай, коли знаходиш такий великий злиток, поруч є ще золото, – пояснив він. – Сподіваюся, що в нашому випадку так і буде».