Терористична організація «Луганська народна республіка» передала Україні 64 ув’язнених

Терористична організація «Луганська народна республіка» передала Україні 64 укладених для відбування строку на неокупованій території

Про це повідомив заступник міністра юстиції пенітенціарної системи Денис Чернишов на своїй сторінці в Facebook, передає «ДС«.

«Сьогодні, за сприяння Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та особисто Людмили Денисової, відбулася передача ще 64 засуджених, які відбували покарання у місцях позбавлення волі на тимчасово непідконтрольної Україні території Луганської області», — написав він.

Крім того, він додав, що це вже шоста успішна передача укладених з ОРЛО, в загальній складності з Луганської області вдалося повернути 319 осіб.

В цілому, з 2014 року в Україну повернули 554 людини, з яких 223 — з окупованої частини Донецької області і 12 — з анексованого Росією Криму.