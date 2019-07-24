Вартість одеського стадіону «Чорноморець» Климова на аукціоні знизили в п’ять разів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виставив

на повторний

аукціон центральний стадіон Одеси «Чорноморець». Згідно з повідомленням

на сайті ФГВФО, аукціон відбудеться 8 серпня 2019 року.

«8 серпня 2019 відбудеться голландський аукціон з продажу

нежитлових будівель центрального стадіону «Чорноморець», що розміщуються в Одесі за адресою

вул. Маразліївська, 1/20, і прав вимоги за договорами, які укладені з

юридичними особами в кількості 40 шт. Всі активи знаходяться на балансі АТ

«Імексбанк», – йдеться в повідомленні.

Стартова ціна продажу стадіону складе 733,25 мільйона гривень.

Раніше його намагалися продати за 3,66 мільярда гривень – таким чином на

повторних торгах ціну знизили в п’ять разів.

В описі до об’єкту Фонд гарантування вказує, що

стадіон є одним з найбільших в Україні. Загальна площа приміщень

стадіону становить 80,28 тисячі квадратних метрів. До складу входить чаша

стадіону з футбольним полем, VIP-ложами і допоміжні приміщення. Також на

продаж виставили бізнес-центр, ресторан, фітнес-центр і підземний паркінг.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб отримав

стадіон «Чорноморець» як заставу за кредитами пов’язаних компаній перед

збанкрутілим «Имексбанком» народного депутата Леоніда Клімова.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Клімов з’явився у Верховній Раді зі швейцарськими годинниками вартістю 2 млн гривень.

Також стало відомо, що Державна виконавча

служба Міністерства юстиції України виставила на продаж готель «Чорне море

Рішельєвська» Клімова.