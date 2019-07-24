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Вартість одеського стадіону «Чорноморець» Климова на аукціоні знизили в п’ять разів

24.07.2019

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виставив
на повторний
аукціон центральний стадіон Одеси «Чорноморець». Згідно з повідомленням
на сайті ФГВФО, аукціон відбудеться 8 серпня 2019 року.

«8 серпня 2019 відбудеться голландський аукціон з продажу
нежитлових будівель центрального стадіону «Чорноморець», що розміщуються в Одесі за адресою
вул. Маразліївська, 1/20, і прав вимоги за договорами, які укладені з
юридичними особами в кількості 40 шт. Всі активи знаходяться на балансі АТ
«Імексбанк», – йдеться в повідомленні.

Стартова ціна продажу стадіону складе 733,25 мільйона гривень.
Раніше його намагалися продати за 3,66 мільярда гривень – таким чином на
повторних торгах ціну знизили в п’ять разів.

В описі до об’єкту Фонд гарантування вказує, що
стадіон є одним з найбільших в Україні. Загальна площа приміщень
стадіону становить 80,28 тисячі квадратних метрів. До складу входить чаша
стадіону з футбольним полем, VIP-ложами і допоміжні приміщення. Також на
продаж виставили бізнес-центр, ресторан, фітнес-центр і підземний паркінг.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб отримав
стадіон «Чорноморець» як заставу за кредитами пов’язаних компаній перед
збанкрутілим «Имексбанком» народного депутата Леоніда Клімова.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Клімов з’явився у Верховній Раді зі швейцарськими годинниками вартістю 2 млн гривень.

Також стало відомо, що Державна виконавча
служба Міністерства юстиції України виставила на продаж готель «Чорне море
Рішельєвська» Клімова.

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