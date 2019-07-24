Чогось бояться: бойовики «ЛНР» зривають ремонт моста в Станиці Луганській

Окупаційна влада «ЛНР» продовжує незрозумілу «гру» навколо ідеї з відновленням зруйнованого моста в Станиці Луганській. Там відмовилися відкривати КПВВ «Золоте» на період ремонтних робіт. Натомість вони пропонують обладнати КПВВ на мосту біля міста Щастя.

Про це заявив так званий «міністр ЛНР» Владислав Дейнего, передає «Depo.Донбасс».

«Для жителів по обидва боки лінії зіткнення набагато зручніше використовувати маршрут через місто Щастя. І міст, і дорога там – в належному технічному стані, що дозволяє в мінімальні терміни організувати пропуск громадян та транспорту », – заявив Дейнего.

Відзначається, що міст в Щастя не обладнаний ніякими спорудами для пропуску людей, ні з боку «ЛНР» ні з боку України. Там немає ні навісів від сонця і дощу, ні туалетів.

У той же час на КПВВ «Золоте» все це з боку України обладнано з 2016 року, але «ЛНР» тричі відмовлялася відкривати цей напрямок.

Ремонт моста в Станиці Луганській будуть обговорювати на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 31 липня.

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