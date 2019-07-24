Підліток відчайдушно намагався врятувати друга: на Закарпатті трапилася жахлива “п’яна” ДТП

У Закарпатській області п’яний водій на смерть збив 17-річного хлопця і зник із місця пригоди. Подробиці розповів 15-річний друг загиблого – очевидець трагедії.

ДТП трапилася увечері 21 липня в с. Свобода Берегівського району. Хлопці (обох звати Михайлами) поверталися з магазину додому. Йшли узбіччям дороги.

“Повз проїхала маршрутка. Пам’ятаю, я попросив Михайла Шеремету про всяк випадок відійти ще в сторону, але як тільки він зробив крок, як той придурок на швидкості в нього врізався”, – згадує страшні моменти друг загиблого.

Був шанс врятувати

Від удару підлітка відкинуло в сторону, а водій автомобіля Volkswagen, не зупиняючись, помчав далі.

“Я був у стані шоку. Одразу ж кинувся до друга. Він був у крові, руки й ноги у нього звело, проте ще дихав. За кілька десятків метрів стояв будинок, я взяв Михайла під руки і потягнув його туди”, – згадує страшну мить школяр.

На крики хлопця вийшли люди. Постраждалого поклали в автомобіль і повезли до відділення швидкої допомоги, яке розташоване в сусідньому селі на відстані двох-трьох кілометрів, а звідти – в лікарню м. Берегово. Дорогою Михайло Шеремета помер.

Якби водій не зник й одразу допоміг відвезти збитого ним пішохода в лікарню, можливо, хлопця вдалося б врятувати, впевнений друг загиблого.

Любитель поганяти

Поліція затримала водія. Ним виявився 24-річний житель Свободи. Результат медичного огляду на стан алкогольного сп’яніння показав 1,9 проміле (за максимально допустимої норми – 0,2).

Місцеві жителі розповіли, що водій не вперше їздив п’яним за кермом. “Він створив групу у Viber, де повідомляють, коли в село заїжджає поліція, які вулиці проїжджає”, – зазначили люди.

Голова сільради Василь Рущак уточнив нашим журналістам, що ДТП трапилася на добре освітленій ділянці вулиці – уздовж дороги встановлені опори з сонячними панелями.

На сьогодні кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті – до восьми років позбавлення волі.

Між тим місцеві жителі побоюються, що родичі водія спробують вплинути на хід розслідування. За їхніми словами, сім’я “гонщика” займається бізнесом. “У них є певні можливості”, – кажуть жителі села.

Похорон Михайла Шеремета відбудуться 24 липня. У хлопця залишилися мати, батько, брат. За словами Василя Рущака, батько Михайла воював на Донбасі.

“Дізнавшись про трагедію, він сказав: “Я на війні вижив, а сина вбили на рівній дорозі”, – зазначив він.