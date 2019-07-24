Під Києвом накрили базу великого російського наркосиндикату «Хімпром»

У Макарівському районі Київської області в середу, 24 липня, виявили нарколабораторію злочинного угруповання, що є відгалуженням російського наркосиндикату «Хімпром».

Про це повідомив знаходиться у відпустці генпрокурор Юрій Луценко.

«У березні «К» СБУ та ГПУ затримали групу наркоторговців з щоденним оборотом 20 тис доз. В результаті НСРД [негласних слідчих розшукових дій] по цій банді сьогодні накрили нарколабораторію в Макарівському районі Київської області», — написав Луценко в фейсбуці.







Нагадаємо, що березневий розгром української гілки «Хімпрому» в ГПУ і СБУ назвали безпрецедентною операцією в історії країни.

Ця організація діяла на території України щонайменше до 2014 року. Наркотики, в основному синтетичні, продавали за криптовалюту. Виручені кошти були легалізовані в тому числі через будівництво, торгівлю, ресторанний бізнес. За попередніми оцінками, щорічний оборот цієї злочинної організації становив десятки мільйонів доларів.

У березні були затримані близько 20 представників верхівки злочинного угруповання, але до протиправної діяльності було залучено більше тисячі чоловік. Невелика кількість організаторів встигли втекти за кордон.