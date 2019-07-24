На Закарпатті чиновник на джипі збив на смерть молодого дорожника

У селі Ракошино Мукачівського району, водій позашляховика «Volkswagen Touareg» збив насмерть працівника дорожньої служби.

Про це кореспонденту повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.

За словами правоохоронців, аварія сталася вчора, 23 липня, близько 19:00.

«На місці події попередньо було встановлено, що 45-річний водій позашляховика «Volkswagen Touareg», один з керівників ГФС в Закарпатській області, в селі Ракошино скоїв наїзд на 23-річного жителя села Страбичово Мукачівського району. Співробітник дорожньої служби в той момент проводив роботи по ремонту дорожнього полотна. В результаті аварії, потерпілий помер на місці», — розповіли в прес-службі.

Результати медобстеження не виявили в крові водія алкоголь.

За даним фактом попередньо відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.