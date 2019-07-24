Мережа розлютило відео з нахабними сепаратистками «ЛНР»

У мережі з’явилося відео, на якому жительки терористичної «ЛНР» нахабно вимагають від України ремонту зруйнованого Росією мосту і брудно обзивають українців.

Фрагмент новинного сюжету ТСН опублікував на своїй сторінці в Facebook житель Слов’янська (Донецька область) Ростислав Рудницький.



На кадрах видно, що на одній із сторін зруйнованого мосту стоїть російська військова техніка, група окупантів і піднімається прапор країни-агресора. Однак жінок, які сидять на тлі цього, абсолютно нічого не бентежить. Більше того, вони поклали відповідальність за війну на українських захисників.

«Міст потрібно відремонтувати! Та заради Бога, давайте робіть, щоб транспорт ходив, щоб фашистів цих тут не було, галичан! Мої батьки в молодості приїхали це бидло піднімати українське!» – уїдливо сказала одна з літніх сепаратисток.

На питання журналістки, чому ж «бидло» має тепер відновлювати їй міст, пособниця окупантів уїдливо відповіла: «А хто розбив?!». Крім того, вона запевнила, що вже давно поїхала б з Луганська, якби мала гроші.

Нахабна поведінка і необгрунтовані звинувачення українських захисників з боку фанатки «ЛНР» розлютили українців і вони висловили своє обурення у сотні коментарів.