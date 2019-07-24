Литва виділить €1 млн на ремонт школи в Донецькій області

Уряд Литви надасть €1 млн для реконструкції школи в Авдіївці Донецької області.

Про це повідомляє прес-служба обласної державної адміністрації. 23 липня голова Донецької ОДА Павло Кириленко разом з литовською делегацією проінспектували хід ремонтних робіт у школі №2 в Авдіївці.

Кириленко зазначив, що діти мають право здобувати освіту в сучасних обладнаних школах”.

“Тому наше завдання – терміново продовжувати ремонтні роботи, щоб забезпечити школярів всім належним для навчального процесу. Що стосується нашого партнерства з литовськими представниками, то ми докладемо якомога більше зусиль для того, щоб ця співпраця була максимально ефективною”, – заявив Кириленко. Литовська сторона візьме на себе зобов’язання по закупівлі та монтажу обладнання для навчального процесу, харчоблоку та будівництва спортивного майданчика.

“Замовником проекту з капітального ремонту та переоснащення школи є департамент капітального будівництва Донецької ОДА, його загальна вартість – понад 63 млн грн. Директор департаменту розвитку співробітництва міністерства закордонних справ Литви Віолетта Мотулайте заявила, що уряд Литви готовий профінансувати свою частину робіт на €1 млн”, – сказано в повідомленні. Авдіївка знаходиться у прифронтовій зоні, вона часто піддавалася обстрілу бойовиків.