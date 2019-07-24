У Швеції з’явилася постійна виставка огидною їжі

Відвідувачам виставки пропонують подивитися, понюхати і навіть спробувати на смак 80 найдивніших продуктів зі всієї планети. Тут представлені, зокрема, шведська солона лакриця, смердючий фрукт дуріан з Південно-Східної Азії, шотландський хаггіс (баранячий шлунок, начинений потрохами), сир касу марцу з Сардинії, що містить личинки сирної мухи, і багато чого ще огидного.

Організатори виставки вважають, що крім розваги відвідувачі ще й отримають можливість переглянути усталені уявлення про прийнятною і неприйнятною їжі. В умовах швидкого зростання населення планети і кліматичних змін вміння сприймати нове може виявитися корисним.

«Музей огидною їжі» прийняв перших відвідувачів у кінці минулого року і після трьох місяців роботи вирушив у турне різними країнами. Тепер на виставку можна потрапити в ТЦ Caroli, заплативши за вхід близько € 18.

Експрес-інформація по країні

Швеція (Королівство Швеція – держава в Північній Європі, розташоване на Скандинавському півострові.

Прапор



Герб



Столиця – Стокгольм

Найбільші міста: Стокгольм, Гетеборг, Мальме, Уппсала

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 447 435 км2 (58-я в світі)

Населення – 9,83 млн чол. (90-я в світі)

Офіційна мова – шведська

Релігія – лютеранство

ІЛР – 0,898 (7-я в світі)

ВВП – $571,09 млрд (21-я в світі)

Валюта – шведська крона

Межує з: Норвегією, Фінляндією

Як повідомляв портал «Навколо світу. Україна», В Єгипті для туристів відкрили «зігнуту» піраміду.

За матеріалами 34travel

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