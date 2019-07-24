У Швеції з’явилася постійна виставка огидною їжі

Відвідувачам виставки пропонують подивитися, понюхати і навіть спробувати на смак 80 найдивніших продуктів зі всієї планети. Тут представлені, зокрема, шведська солона лакриця, смердючий фрукт дуріан з Південно-Східної Азії, шотландський хаггіс (баранячий шлунок, начинений потрохами), сир касу марцу з Сардинії, що містить личинки сирної мухи, і багато чого ще огидного.
Організатори виставки вважають, що крім розваги відвідувачі ще й отримають можливість переглянути усталені уявлення про прийнятною і неприйнятною їжі. В умовах швидкого зростання населення планети і кліматичних змін вміння сприймати нове може виявитися корисним.
«Музей огидною їжі» прийняв перших відвідувачів у кінці минулого року і після трьох місяців роботи вирушив у турне різними країнами. Тепер на виставку можна потрапити в ТЦ Caroli, заплативши за вхід близько € 18.
Експрес-інформація по країні
Швеція (Королівство Швеція – держава в Північній Європі, розташоване на Скандинавському півострові.
Прапор
Герб
Столиця – Стокгольм
Найбільші міста: Стокгольм, Гетеборг, Мальме, Уппсала
Форма правління – Конституційна монархія
Територія – 447 435 км2 (58-я в світі)
Населення – 9,83 млн чол. (90-я в світі)
Офіційна мова – шведська
Релігія – лютеранство
ІЛР – 0,898 (7-я в світі)
ВВП – $571,09 млрд (21-я в світі)
Валюта – шведська крона
Межує з: Норвегією, Фінляндією
Як повідомляв портал «Навколо світу. Україна», В Єгипті для туристів відкрили «зігнуту» піраміду.
За матеріалами 34travel
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