У Києві чоловік вкрав з роботи сейф з грошима

У Києві затримали чоловіка за крадіжку сейфа з роботи. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

За даними поліції, скориставшись відсутністю на роботі господаря магазину, його співробітник викрав з приміщення сейф з грошима. Дізнавшись про крадіжку, власник переглянув відео з камер спостереження, де побачив свого робочого, який виносив з магазину сейф.

“Після перегляду відеозаписів чоловік вирішив не повідомляти в поліцію про злочин, а замість цього самостійно розібратися зі своїм підлеглим. Між чоловіками відразу виник словесний конфлікт, який швидко переріс в бійку”, – йдеться у повідомленні.

Зловмисника, який вкрав сейф, затримали. Це – 28-річний місцевий житель, який раніше не мав проблем із законом.

Відкрито кримінальні провадження у ч. 3 ст. 185 (крадіжка) та ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігуранту, який скоїв крадіжку, загрожує до шести років позбавлення волі.