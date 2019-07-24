Француз зі зброєю намагався перентути український кордон

Військова прокуратура викрила іноземця, який придбав зброю на території України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко

Слідчими слідчого відділу УСБУ в Хмельницькій області задокументовано факт придбання громадянином Французької республіки задля вивезення за межі України чотирьох одиниць вогнепальної зброї.

24 липня іноземця було затримано під час проходження прикордонного та митного контролю при перетині державного кордону України у пункті пропуску “Краківець”.

Окрім того, придбану ним цього ж дня у м. Хмельницький вогнепальну зброю – один автомат Калашникова та три пістолети Макарова – вилучено в ході проведення обшуку автомобіля, на якому правопорушник намагався перетнути держкордон України. Також, під час особистого обшуку у нього виявлено речовину, за зовнішніми ознаками схожу на наркотичний засіб – гашиш.

На даний час проводяться першочергові слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення іноземцю про підозру та звернення до суду з клопотанням про обрання йому міри запобіжного заходу.