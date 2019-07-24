З’явилася гучна заява щодо долі полонених українських моряків

Україна досягла політичної домовленості з РФ щодо повернення військовополонених моряків.

Про це заявила уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова для “Громадське”.

“Вже досягнуто домовленостей, щоб повернути моряків. Є рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Зараз оформлюються останні документи, думаю, що скоро будемо зустрічати моряків на батьківщині”, — сказала вона.

У той же час адвокат полонених Микола Полозов зазначив, що йому не повідомляли про таку домовленість.

“Ведуться перемовини, але на якій вони стадії, коли будуть реалізовані —не знаю, тому що не беру в них участь. Якщо будуть проводитися якісь процесуальні дії, щодо оформлення документів, нам про це стане відомо, адже за відсутності захисників моряки не будуть їх підписувати. Почалась нова стадія — ознайомлення з матеріалами кримінальної справи”, — сказав адвокат.