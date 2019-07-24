ExxonMobil попросила владу спростити їй роботу на російському шельфі

Президент ExxonMobil Russia Inc. Гленн Уоллер звернувся з листом до уряду з проханням змінити для неї правила роботи в Росії, повідомляє газета “Коммерсантъ”. Зокрема, мова йде про скасування поправок до Кодексу торговельного мореплавства (КТМ) від 2017 року, які зобов’язують перевозити нафту, газ і вугілля виключно на суднах під російським прапором. Під обмеження у результаті підпадають і плавучі бурові установки.

В ExxonMobil вказують, що в сформованій ситуації під загрозою зриву виявляється реалізація нафтогазового проекту “Сахалін-1”, що призведе до багатомільйонних витрат з боку Росії. Уоллер пояснює це тим, що бурових під російським прапором недостатньо. В листі він вказує, що в Мінтрансі вже підготували відповідний проект поправок.

У Мінпромторгу виданню підтвердили, що подібна ініціатива Мінтрансу дійсно існує. Однак у відомстві зазначили, що з ними проект документа не узгоджувався.

Також ExxonMobil пропонує змінити порядок акредитації філій іноземних компаній в Росії. Нинішні правила формально діють із 2001 року, але за фактом були створені ще в самому початку 1990-х років і ґрунтувалися на порядку реєстрації в системі торгово-промислових палат. Мінфін і Мінекономрозвитку обговорювали цю проблему і пропонували дати Держреєстру акредитованих філій та представництв іноземних компаній можливості, аналогічні реєстрації у Федеральній податковій службі. Однак досі реалізувати ці зміни не вдалося із-за суперечок всередині уряду про режими підтримки інвестицій.

В компанії попереджають, що в разі невиконання її прохань Росію чекають багатомільйонні витрати.