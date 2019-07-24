Трагедія в Жовтих Водах: медики Дніпра борються за життя двох постраждалих у ДТП дівчат

У неділю, 21 липня, у Жовтих Водах сталася смертельна аварія: автомобіль Ford Mondeo, в салоні якого перебували двоє дівчат і двоє молодих людей, влетів у дерево. Хлопці загинули, а дівчата перебувають у важкому стані. За їх життя зараз борються лікарі Дніпра.

Родичі постраждалих дівчат, в надії зберегти їм життя, звернулися за допомогою в благодійний фонд.

Відомо, що аварія сталася на вулиці Козацької Слави близько 4:00. Тоді із зім’ятого автомобіля рятувальникам вдалося витягнути двох чоловіків, однак вони померли в лікарні. Дівчат, які перебували у салоні Ford, доставили в Желтоводскую міську лікарню. Медики оцінили їх стан як украй тяжкий, а пізніше обох постраждалих перевезено в лікарню Дніпра.

Одна з постраждалих — 18-річна студентка Дніпровського гуманітарного університету Софія Кисла. У дівчини важка закрита черепно-мозкова травма, забій мозку 3-го ступеня, гостра субдуральна гематома, а також дисклокационный синдром. Щоб піти на поправку, дівчині необхідно пройти лікування у відділенні інтенсивної терапії. На лікування дівчини потрібно досить багато коштів, а тому її родичі просять допомоги у всіх небайдужих людей.

У дуже тяжкому стані перебуває і 20-річна студентка Дніпровського гуманітарного університету Інна Власюк. У неї відкрита черепно-мозкова травма, перелом стегна та склепіння черепа, забій мозку, гематоми голови, а також травматичний шок. Її стан настільки критичне, що її перевели на лікування в лікарню імені Мечникова. Батьки цієї дівчини також потребують фінансової підтримки, яка дозволить повернути здоров’я доньки. Надати їй допомогу можуть усі небайдужі люди.