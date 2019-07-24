Медушевська: українців чекає український Брекзит

Українців чекає український Брекзит, як у Великобританії. Вийдемо з ЄС разом, тільки ми не входячи. Наш народ з превеликим задоволенням проголосує проти ЄС і НАТО на референдумах, які нас чекають непохитно з подачі нової влади. Про це у своєму блозі пише телеведуча і блогер Ірина Медушевська.

Вона зазначає, що не варто навіть сумніватися в тому, що «1+1», «ZIK» і «112 Україна», «NewsOne» з «Інтером», а також інші впливові українські незалежні ЗМІ пояснять, що поки не «на часі». Спочатку потрібно перемогти корупцію, підняти пенсії, закінчити війну, а далі видно буде. На жаль, ми бідна країна, і гроші нам світять тільки від США і ЄС чи РФ. РФ нам ближче і рідніше, як показує своєрідність поточного моменту, подане журналістами і політиками простому народу, а народ, не приходячи в свідомість, так і проголосує, як показує життя.

За словами Медушевської, на цьому все, власне, і закінчиться. Ніхто не буде кричати, що Україна проти НАТО і ЄС, просто в країні потрібно вирішувати інші питання, а спірні відкласти до кращих часів. А той, хто сподівається на третій Майдан, той помиляється. У воюючій країні проти Головнокомандувача ніхто не посміє виступити.