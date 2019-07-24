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Зниклий Луценко публікує пости про наркотики

24.07.2019

Юрій Луценко, про зникнення якого кілька днів тому повідомляв Андрій Портнов, об’явився. Як інформує replyua.net виявилося, що генпрокурор України зараз відпочиває у відпустці, що не заважає йому публікувати дивні пости на своїй сторінці в Facebook.

«У березні СБУ і ГПУ затримали групу наркоторговців з щоденним оборотом 20 тисяч доларів. Країну, захоплену виборами, це зацікавило на пару хвилин новинних програм. Ми ж працювали далі», — розповів генпрокурор. При цьому на злободенні теми посади він не розміщує. Також Луценко пише про те, що 24 липня, в середу, правоохоронці змогли виявити велику нарколабораторію в Київській області.

Раніше прес-секретар Луценка Лариса Сарган повідомляє, що з 22 липня вона і генпрокурор пішли у відпустку. Потрібно відзначити, що глава держави Володимир Зеленський неодноразово повторював, що незабаром Луценко покине свою посаду. Зеленський заявив про те, що прізвище майбутнього генпрокурора буде починатися не на «Лу-» і закінчуватися не на «-ко».

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