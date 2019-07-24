Ісландія визнана найдорожчою країною Європи

Рахунок за готель або обід в ресторані Рейк’явіка для середньо забезпеченого туриста здасться набагато вище, ніж у його рідній країні.

На субарктичному острові споживчі ціни на 56 відсотків перевершують середні по Європі. За цим показником Ісландія на 52 відсотки випереджає Швейцарії, на 48 – Норвегію, на 38 – Данію.

Країна з невеликим населенням 355 000 чоловік дуже залежна від імпортних товарів і платить досить значні податки на алкоголь, що частково пояснює тутешній ціновий рівень.

Експрес-інформація по країні

Ісландія – острівна держава, розташована у північній частині Атлантичного океану.

Прапор



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Столиця – Рейк’явік

Найбільші міста: Рейк’явік, Коупавоґур, Хабнарфьордюр, Акюрейрі

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 103 125 км2 (105-я в світі)

Населення – 317,35 тис. чол. (177-я в світі)

Офіційна мова – ісландська

Релігія – лютеранство

ІЛР – 0,899 (16-я в світі)

ВВП – $17,03 млрд (113-я в світі)

Валюта – ісландська крона

Імпортні продукти, в основі яких – сирі яйця або непастеризоване молоко, стикаються зі значними митними бар’єрами. Великі коливання у ісландської крони у 2016-2017 роках також призвели до стрибка цін.

В даний час економісти країни прогнозують скорочення ВВП на 0,2%. Тому перспективи зростання цін на 1,7 відсотка, озвучені владою на початку року, виглядають цілком реальними.

Крім того, «пустує» рибна галузь. Внаслідок раптового зникнення мойви в ісландських водах уряд у поточному році взагалі не встановило жодних квот на вилов економічно важливої риби.

Що по чому

Піца з сиром у звичайному ісландському ресторані обійдеться відвідувачу приблизно в 2 400 крон (близько 17 євро або 19 доларів США), келих вина еквівалентний 10 євро (11 доларам США), а пінта пива «потягне» на 7 євро (8 доларів США).

За даними сайту порівняння споживчих цін Numbeo, ресторанний обід на двох коштує близько 85 євро, пляшка вина в магазині – близько 17 євро, а дюжина яєць – близько 5 євро.

Середня орендна плата за однокімнатну квартиру у центрі Рейк’явіка становить близько 1 300 євро в місяць.

Ісландці в цілому відчувають себе комфортно

У країнах з високим прожитковим мінімумом, як правило, і чималі зарплати. Левине більшість жителів Ісландії не відчуває дискомфорту з приводу дорожнечі. Згідно місцевої статистики, середньомісячна заробітна плата ісландця, що працює повний робочий день, становить 632 000 крон (близько 4 450 євро). Це – одна з найвищих середніх зарплат в Європі.

І в той час, коли вартість тутешньої життя може стати шоком для туристів, місцеві жителі зі своїми заробітками цілком відповідають такому рівню.

Між тим, в країні зросла інфляція. Вона досягла 3,1 відсотка в першому кварталі і таким чином дещо зменшила купівельну спроможність кожного.

За матеріалами Deccan Chronicle

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