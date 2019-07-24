На Київщині члени виборчої дільниці підраховували голоси у кав’ярні: поліція розслідує фальсифікацію

У місті Обухів на Київщині члени однієї з виборчих дільниць підраховували голоси виборців на дострокових парламентських виборах у кав’ярні. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом фальсифікації.

Про це повідомили у поліції Київської області.

Про порушення закону про вибори поліцію повідомив представник громадянської мережі «ОПОРА». Правоохоронці, що прибули на місце події, встановили, що голова і секретар однієї з виборчих комісій складали протоколи ДВК про підрахунок голосів виборців по багатомандатному округу не на засіданні виборчої комісії, а в кафе будинку культури Обухова.

Поліцейські задокументували порушення та вилучили у працівників ДВК протоколи підрахунку голосів. Голові й секретарю ДВК загрожує від 5 до 7 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю від одного до трьох років.